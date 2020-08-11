"Батьківщина" висунула свого кандидата у мери Дніпра

Про це повідомив Дніпровський міський осередок ВО “Батьківщина” у Фейсбук, передає Укрінформ.

“Мгер Куюмчян єдиний можливий кандидат на посаду міського голови Дніпра - рішення бюро міської організації партії”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що 10 серпня відбулося засідання бюро Дніпровської міської партійної організації ВО «Батьківщина». У порядку денному були питання підготовки до виборів-2020.

“Представники бюро поіменно затвердили список майбутніх кандидатів в депутати міської ради Дніпра. Вже сьогодні таких людей 23. Всі вони з абсолютно різних сфер – підприємці, поліграфісти, військові, активісти та працівники великих промислових підприємств. Це нова команда «Батьківщина Дніпро», яка формувалась протягом останніх 4 років, більшість представників якої раніше не займали владних посад, але сьогодні висловили готовність представляти інтереси людей у міськраді Дніпра”, - йдеться в повідомленні.

У лютому 2016 року Мгер Куюмчян став головою Дніпровської міської організації ВО «Батьківщина».

Останні п’ять років «Батьківщина» не була представлена в Дніпровській міській раді.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 15 липня проголосувала за проведення 25 жовтня 2020 року чергових місцевих виборів.

На засіданні 8 серпня ЦВК призначила на 25 жовтня перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів в усіх 24 областях України.