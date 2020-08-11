"Голос" назвав кандидатку у мери Одеси

Політична партія "Голос" висуває на посаду мера Одеси керівника Одеського осередку партії, громадську діячку Наталію Делієву.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це сама Делієва повідомила під час презентації місцевих команд партії "Голос" 11 серпня у Києві.

"Ще місяць тому я й думки не мала, що я можу стояти тут як голова парламентської партії "Голос" в Одеській області. А ще зараз я кандидатка на посаду голови міста Одеса", - сказала Делієва.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 15 липня проголосувала за проведення 25 жовтня 2020 року чергових місцевих виборів.

На засіданні 8 серпня ЦВК призначила на 25 жовтня перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів в усіх 24 областях України.

Наталія Делієва є директором відомого театру "Маски-шоу".