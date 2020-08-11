Партія “Голос” висуває Притулу в мери Києва

Політична партія “Голос” висуває кандидатом на посаду Київського міського голови шоумена та волонтера Сергія Притулу.

Про це повідомив сам Притула під час презентації партійних команд на місцеві вибори, передає кореспондент Укрінформу.

“Я розумію, що єдина можливість змінити щось на краще - це взяти особисту відповідальність за ці зміни. Байдужість від відповідальності відрізняється однією простою штукою - це дія. І тому я страшенно радий, щасливий і маю за честь бути сьогодні серед людей, які беруть на себе відповідальність і йдуть на ці вибори. І я йду разом з вами. Відчуваючи ваше плече, відчуваючи вашу підтримку, я балотуюсь на посаду міського голови Києва", - сказав Притула.

Він додав, що йде на вибори з командою фахівців, яким довіряє.

"Можу вам пообіцяти, що коли я стану мером, через рік мені не набридне, і я не складу мандат. Я дякую вам, що ви йдете на ці вибори. І я йду разом з вами. І на цих виборах у нас все має скластися. Я страшенно хочу, що ми, «Голос», стали платформою для чесних людей і завели їх у владу в Україні. По регіонах, по місцях, у Києві. І коли нам це вдасться на місцевих виборах, то на наступних парламентських виборах саме ми маємо стати платформою для об’єднання всіх патріотичних сил України", - заявив Притула.

Як повідомлялося, телеведучий та шоумен Сергій Притула на виборах у 2019 році балотувався у Верховну Раду від партії "Голос". Він був 30-м у виборчому списку, але не пройшов до парламенту.

Місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня 2020 року.