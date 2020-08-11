Партія “Голос” висуває Притулу в мери Києва
Про це повідомив сам Притула під час презентації партійних команд на місцеві вибори, передає кореспондент Укрінформу.
“Я розумію, що єдина можливість змінити щось на краще - це взяти особисту відповідальність за ці зміни. Байдужість від відповідальності відрізняється однією простою штукою - це дія. І тому я страшенно радий, щасливий і маю за честь бути сьогодні серед людей, які беруть на себе відповідальність і йдуть на ці вибори. І я йду разом з вами. Відчуваючи ваше плече, відчуваючи вашу підтримку, я балотуюсь на посаду міського голови Києва", - сказав Притула.
Він додав, що йде на вибори з командою фахівців, яким довіряє.
"Можу вам пообіцяти, що коли я стану мером, через рік мені не набридне, і я не складу мандат. Я дякую вам, що ви йдете на ці вибори. І я йду разом з вами. І на цих виборах у нас все має скластися. Я страшенно хочу, що ми, «Голос», стали платформою для чесних людей і завели їх у владу в Україні. По регіонах, по місцях, у Києві. І коли нам це вдасться на місцевих виборах, то на наступних парламентських виборах саме ми маємо стати платформою для об’єднання всіх патріотичних сил України", - заявив Притула.
Як повідомлялося, телеведучий та шоумен Сергій Притула на виборах у 2019 році балотувався у Верховну Раду від партії "Голос". Він був 30-м у виборчому списку, але не пройшов до парламенту.
Місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня 2020 року.