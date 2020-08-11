Інвестори з Австрії та Угорщини побудують на Буковині керамічний завод - голова ОДА

Про це у коментарі кореспонденту Укрінформу повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

"У плані залучення інвестицій наша область виглядає не найгірше у порівнянні із загальною тенденцією, яку переживає сьогодні Україна. Наприклад, за мого скромного сприяння нарешті інвестори з Австрії та Угорщини у селі Нижні Станівці у Кіцманському районі незабаром приступлять до спорудження керамічного заводу і понад 300 місцевих жителів зможуть отримати нові робочі місця", - сказав Осачук.

Крім того, він повідомив, що нещодавно до нього приходив інший потенційний інвестор, який готовий вкласти 10 мільйонів доларів у виробництво, а його знайомий підприємець із Запоріжжя придбав одне із працюючих підприємств Буковини.

"Навіть минулого тижня до мене приходив ще один потенційний інвестор, який має гадку сконцентрувати велике виробництво і готовий інвестувати більше 10 мільйонів доларів на обладнання виробничих потужностей і створення нових робочих місць. А перед початком пандемії відбулися дуже гарні зміни на знаних, визначних, великих буковинських підприємствах Чернівецької області, які були придбані потужними інвесторами з інших регіонів, зокрема із Запоріжжя. Про які саме підприємства йде мова, я ще не маю права оголошувати. Там є у них свої певні договірні зобов’язання. Інвестор – це мій знайомий. Він почесний консул Австрії у Запоріжжі. Він придбав, інвестував, але там є певні обмеження. Він сам оголосить про цей інвестиційний проєкт", - додав голова Чернівецької ОДА.

Керівник обласної адміністрації вважає, що концентрація регіону на дрібному підприємництві допомагає переживати кризу, яка насувається через пандемію коронавірусу.

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"У нас в області є досить висока самозайнятість населення. Ми не маємо великих промислових гігантів, які б зараз постраждали від кризи епідемії. Тому ось цей дрібно буржуазний дух Буковини з багатьма тисячами самозайнятих приватних підприємців, він якраз виступає в певній мірі тим рятівним колом, який не дозволяє нашій області "піти на дно"", - вважає Осачук.

Як повідомлялося, Черкащина стала пілотною областю втілення фінансованого урядом Канади проєкту з розподілу інвестицій. Згідно з цим проєктом, напрямки інвестування повинні обрати громади на місцях.