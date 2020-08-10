За тиждень банки надали доступних кредитів на 864 мільйона

За програмою «Доступні кредити 5-7-9%» минулого тижня було укладено кредитних договорів на 864 млн грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Зазначається, що уповноважені банки програми за минулий тиждень уклали 236 нових кредитних угод.

За перший тиждень серпня на 68,6 млн гривень збільшився портфель інвестиційних кредитів програми. На 10 серпня він сягнув 870,830 млн гривень.

Однак, все ще найбільшим попитом мікро- та малого бізнесу користуються позики на рефінансування попередньо взятих кредитів. За тиждень уповноважені банки видали кредитів у рамках цього продукту програми на 783 млн гривень. Загалом у рамках програми вже видано рефінансування на 3,292 млрд грн.

У межах спеціального антикризового кредитного пакету програми, який був введений урядом на час дії карантинних обмежень через пандемію COVID-19, підприємці вже отримали позик на суму 64,078 млн гривень, з них 60,292 млн – кредити на поповнення обігових коштів.

Загалом станом на 10 серпня 2020 року вже видано 1991 кредит на загальну суму 4,227 млрд грн.

Лідерами за кількістю укладених угод в рамках програми «Доступні кредити 5-7-9%» залишаються державні банки. На першому місці – Приватбанк (540 угод). На другому – Укргазбанк (459 угод). І на третьому - Ощадбанк (359 угод). Загалом, ці три уповноважені банки разом уклали 68% усіх кредитних угод в рамках програми «Доступні кредити 5-7-9%».

Станом на 10 серпня позику за програмою доступних кредитів можна отримати в АТ «Ощадбанк», АБ «Укргазбанк», АТ КБ «ПриватБанк», АТ «Укрексімбанк», АТ АКБ «Банк Львів», ПАТ «ПУМБ», АТ «Банк Альянс», АТ «Кредобанк», ПАТ «Банк Восток», АТ «Райффайзен Банк Аваль», АТ «Таскомбанк», АТ «Альфа-банк», АТ «КБ «Глобус», АТ «Мегабанк», АТ «Полікомбанк», АТ «Креді Агріколь Банк», а також КредитВест Банк та ОТП Банк.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні з 1 лютого 2020 року стартувала затверджена урядом програма "Доступні кредити 5-7-9%". Надання трьох можливих ставок – 5%, 7% або 9% – за кредитами залежатиме від розміру бізнесу та терміну його діяльності. Додатково ставка кредитування знижуватиметься на 0,5% річних за кожного найманого працівника, але не менш як до 5% річних.