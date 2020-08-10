Зеленський звільнив чотирьох голів РДА і двох призначив
Тексти відповідних розпоряджень оприлюднено на сайті глави держави, передає Укрінформ.
Зокрема, Президент звільнив Валентина Русначенка з посади голови Бершадської районної державної адміністрації Вінницької області, призначивши замість нього Сергія Кавуна, попередньо звільненого з посади голови Гайсинської райдержадміністрації Вінницької області.
Володимира Суровцева звільнено з посади голови Новоодеської райдержадміністрації Миколаївської області, а Юлію Андрущенко - з посади голови Чемеровецької райдержадміністрації Хмельницької області.
У розпорядженнях зазначається, що голів РДА звільнено згідно з поданими ними заявами.
Президент також призначив Ігоря Вантюха на посаду голови Виноградівської районної державної адміністрації Закарпатської області.