Зеленський звільнив чотирьох голів РДА і двох призначив

Президент Володимир Зеленський звільнив голів чотирьох районних державних адміністрацій та призначив двох керівників РДА.

Тексти відповідних розпоряджень оприлюднено на сайті глави держави, передає Укрінформ.

Зокрема, Президент звільнив Валентина Русначенка з посади голови Бершадської районної державної адміністрації Вінницької області, призначивши замість нього Сергія Кавуна, попередньо звільненого з посади голови Гайсинської райдержадміністрації Вінницької області.

Володимира Суровцева звільнено з посади голови Новоодеської райдержадміністрації Миколаївської області, а Юлію Андрущенко - з посади голови Чемеровецької райдержадміністрації Хмельницької області.

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У розпорядженнях зазначається, що голів РДА звільнено згідно з поданими ними заявами.

Президент також призначив Ігоря Вантюха на посаду голови Виноградівської районної державної адміністрації Закарпатської області.