Зеленський звільнив Грабовську з посади заступника керівника ДУС

Президент Володимир Зеленський звільнив Марію Грабовську з посади заступника керівника Державного управління справами.

Відповідний указ №309/2020 оприлюднено на сайті глави держави.

«Звільнити Грабовську Марію Дмитрівну з посади заступника керівника Державного управління справами згідно з поданою нею заявою», - йдеться в документі.

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Як повідомлялося, Зеленський у січні 2020 року призначив Марію Грабовську заступником керівника ДУС. До того вона очолювала «Адвокатське бюро Марії Грабовської».