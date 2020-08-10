На кордоні з Білоруссю призупиняють спрощений перетин

На українсько-білоруському кордоні о 22 годині 10 серпня і до 30 серпня тимчасово призупиняється пропуск жителів прикордонних районів для збору дикоросів.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Держприкордонслужбу.

"У відповідності до двосторонньої домовленості, сьогодні о 22.00 до 30 серпня тимчасово призупиняється пропуск жителів прикордонних районів для збору дикоросів", - поінформували у ДПСУ.

Прикордонники зауважили, що пропуск громадян здійснювався з 1 липня на ділянці відділу прикордонної служби «Березове» Житомирського загону. За цей час скористалися спрощеним перетином кордону понад 1800 осіб.

Водночас у прикордонному відомстві нагадали, що на Рівненщині діють тимчасові місця спрощеного перетину державного кордону «Познань», «Березове» та «Дроздинь» з метою організації сезонного пропуску громадян України на територію білоруського республіканського ландшафтного заповідника «Ольманські болота» для збору дикоросів.

Починаючи з 7 години 30 серпня заплановано поновлення в них пропуску жителів прикордоння за наявності паспорта, перепустки, виданої органами прикордонної служби Республіки Білорусь на право перебування у прикордонній зоні, та іменної квитанції про оплату за відвідування заповідника «Ольманські болота».

Перетин кордону буде здійснюватись лише в пішому порядку або на велосипедах, додали у ДПСУ.

На ділянці відповідальності відділу прикордонної служби «Березове» Луцького прикордонного загону, що у Рокитнівському районі Рівненської області, сезонний пропуск громадян для збору дикоросів проходить у два етапи: перший – для збору чорниці з 1 липня до 10 серпня і другий – для збору журавлини з початку вересня до середини листопада.