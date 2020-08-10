На Закарпатті втілюють проєкт, щоб спростувати негативні стереотипи про регіон

З червня на Закарпатті реалізують комунікаційний проєкт про найзахіднішу область України під назвою «Re:Open Zakarpattia».

Він покликаний привернути позитивну увагу до Закарпаття, спростувати негативні стереотипи про цю область, які накопичилися останні роки, а також сформувати ідеї та рішення для розвитку цього мультикультурного регіону на кордоні з ЄС. Про це кореспонденту Укрінформу повідомив аналітик, ініціатор проєкту Дмитро Тужанський.

«За останні роки через низку причин Закарпатська область почала асоціюватися, насамперед, із негативними подіями чи явищами, такими, як сепаратизм, контрабанда чи кримінальні розбірки. Але це викривлене та хибне уявлення про регіон. Насправді, Закарпаття є, можливо, найбільш недооціненим регіоном України з огляду на потенціал, і ми прагнемо про усе це розповісти – через дослідження, матеріали у місцевих та центральних ЗМІ, онлайн та оффлайн дискусії, зокрема й на 2-денному форумі за участю експертів, організації візитів до регіону”, - пояснив Тужанський.

За його словами, ініціатива нової дискусії про Закарпаття поверне його в український дискурс, щоб країна і світ відкрили регіон знову.

“Причому, не як регіон проблем чи ризиків, а саме як регіон можливостей, як історичний, ментальний і культурний міст України в ЄС і НАТО» - наголосив Тужанський.

Аналітик наводить приклади, що на Закарпатті наразі виробляється 1/3 всіх гірських лиж у світі, комплектуючі для світових автомобільних брендів VW та Audi, меблі для світової мережі кав’ярень Starbucks, тут випускають автомобілі Skoda, кавоварки Nespresso, шиють одяг Zara та Hugo Boss і багато іншого.

“Більше того, сьогодні Закарпаття є єдиним регіоном України, де випускають автомобілі. І це далеко не повний список «відкриттів», які дозволять інакше подивитися на цей регіон, ніж він постає останні роки в медіа», - додав Тужанський.

Він зазначив, що у рамках проєкту буде проведене соціологічне дослідження у Закарпатській області, в ході якого соціологи мають вивчити і перевірити ключові стереотипи про регіон, визначити головні проблеми та очікування місцевих мешканців. Це дослідження проведе авторитетний Фонд Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва, а його результати будуть презентовані в середині вересня окремо.

У межах проєкту було підготовлено своєрідний відеоманіфест, у якому голосом відомого українського письменника родом із Закарпаття Андрія Любки розповідається про ці стереотипи та можливості регіону. Відео вже набрало понад 50 тисяч переглядів.

Фото з відкритих джерел