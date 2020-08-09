На Закарпатті перекривали трасу Київ-Чоп через будівництво сміттєпереробного заводу

В Ужгородському районі біля села Дубрівка селяни перекривали трасу Київ-Чоп через будівництво сміттєпереробного заводу. Наразі рух трасою відновлено.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Патрульна поліція Закарпатської області у Фейсбуці.

“Сьогодні, 9 серпня, на відрізку траси Київ-Чоп (М-06) неподалік сіл Дубрівка та Чабанівка (787 км) в Ужгородському районі автомобільний рух було ускладнено через акцію протесту місцевих жителів. Наразі проїзд трасою вільний” - повідомляють в патрульній поліції Закарпаття.

Як стало відомо Укрінформу з власних джерел, люди протестували проти побудови в їхньому селі сміттєпереробного заводу.

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Як раніше повідомляв Укрінформ, Закарпаттю загрожує сміттєвий колапс протягом року - наразі легальні полігони в області на 90% заповнені. За рік в регіоні накопичується 300 тонн сміття.