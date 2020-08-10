Водій вантажівки після заборони в'їзду в Київ наїхав на ногу патрульному

Водій вантажівки, якій заборонили рух у напрямку Києва, наїхав на ногу патрульному інспектору.

Про це у Фейсбуці інформує Патрульна поліція Києва, передає Укрінформ.

«На автодорозі М-05 інспектори зупинили транспортний засіб MAN з напівпричепом та повідомили кермувальнику, що подальший рух заборонений. Чоловік відмовився виконувати законну вказівку поліцейських, поводився зухвало та агресивно. Раптом водій різко розпочав рух та здійснив наїзд на ногу одному з інспекторів», - йдеться у повідомленні.

Патрульний поліцейський з травмою ноги був госпіталізований, водія затримали.

Деталі події встановлюються.

Як повідомлялося, в’їзд великогабаритного транспорту в Київ обмежений уранці з 7:00 до 10:00 та ввечері з 17:00 до 20:00.

фото: ілюстративне