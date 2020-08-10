Водій вантажівки після заборони в'їзду в Київ наїхав на ногу патрульному
Укрінформ
Водій вантажівки, якій заборонили рух у напрямку Києва, наїхав на ногу патрульному інспектору.
Про це у Фейсбуці інформує Патрульна поліція Києва, передає Укрінформ.
«На автодорозі М-05 інспектори зупинили транспортний засіб MAN з напівпричепом та повідомили кермувальнику, що подальший рух заборонений. Чоловік відмовився виконувати законну вказівку поліцейських, поводився зухвало та агресивно. Раптом водій різко розпочав рух та здійснив наїзд на ногу одному з інспекторів», - йдеться у повідомленні.
Патрульний поліцейський з травмою ноги був госпіталізований, водія затримали.
Деталі події встановлюються.
Як повідомлялося, в’їзд великогабаритного транспорту в Київ обмежений уранці з 7:00 до 10:00 та ввечері з 17:00 до 20:00.
фото: ілюстративне