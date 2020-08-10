На Закарпатті за добу від COVID-19 одужали більше людей, ніж захворіли

На Закарпатті за останню добу від коронавірусу одужало більше людей, аніж захворіло.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням сторінку Закарпатської ОДА у Фейсбуці.

“На Закарпатті за останню добу більше людей одужало, ніж захворіло. Станом на 10 серпня впродовж минулої доби 48 закарпатців із підтвердженим діагнозом COVID-19 одужали, разом із тим у 44 осіб було підтверджено коронавірус методом ПЛР за минулу добу,” - йдеться в повідомленні.

За інформацією ОДА, загалом з початку пандемії у 5809 закарпатців встановлено діагноз COVID-19, з них 2497 одужали, 222 особи померло.

Разом із тим повідомляється, що за минулу добу 2 пацієнтів із підтвердженим діагнозом COVID-19 померли.

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Станом на ранок 10 серпня в області проведено 51693 досліджень COVID-19 методом ПЛР, за останню добу - 554 тестів.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 9 серпня лабораторно підтверджені 80 949 випадків COVID-19, з них за добу – 1 199.