На Закарпатті за добу від COVID-19 одужали більше людей, ніж захворіли
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням сторінку Закарпатської ОДА у Фейсбуці.
“На Закарпатті за останню добу більше людей одужало, ніж захворіло. Станом на 10 серпня впродовж минулої доби 48 закарпатців із підтвердженим діагнозом COVID-19 одужали, разом із тим у 44 осіб було підтверджено коронавірус методом ПЛР за минулу добу,” - йдеться в повідомленні.
За інформацією ОДА, загалом з початку пандемії у 5809 закарпатців встановлено діагноз COVID-19, з них 2497 одужали, 222 особи померло.
Разом із тим повідомляється, що за минулу добу 2 пацієнтів із підтвердженим діагнозом COVID-19 померли.
Станом на ранок 10 серпня в області проведено 51693 досліджень COVID-19 методом ПЛР, за останню добу - 554 тестів.
Як повідомляв Укрінформ, станом на 9 серпня лабораторно підтверджені 80 949 випадків COVID-19, з них за добу – 1 199.