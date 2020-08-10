В українській армії за добу не виявили жодного випадку коронавірусу

У Збройних силах на COVID-19 нині хворіє 305 осіб, за минулу добу нових випадків коронавірусу не виявлено.

Про це передає Укрінформ із посиланням на Фейсбук-сторінку командування Медичних сил ЗСУ.

"Станом на 10 серпня в Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 305 осіб. За минулу добу нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19 не зареєстровано", - зазначили у командуванні Медсил.

Зазначається, що на ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебуває 795 осіб, у 211 військовослужбовців закінчується ізоляція у найближчі три доби.

Загалом у ЗСУ за час пандемії одужала 681 інфікована особа, летальних випадків зареєстровано 6.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 10 серпня лабораторно підтвердили 81 957 випадків COVID-19, із них за добу 1008.