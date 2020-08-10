Прикордонники з початку року 270 разів відмовлялись від хабарів — ДПСУ

В Україні від початку цього року зафіксовано 270 випадків відмов прикордонників від неправомірної вигоди.

Як повідомляє Укрінформ, про це повідомили у Державній прикордонній службі.

Зокрема, напередодні прикордонникам пропонували 1500 доларів хабаря за безперешкодний пропуск в Україну.

"Чоловік прилетів у «Бориспіль» рейсом із Ізміра (Туреччина). Однак контроль другої лінії йому пройти не вдалося. Він так і не зміг пояснити мету свого прибуття в Україну. Натомість його співвітчизниця, яка зустрічала гостя в аеропорту, була більш рішучою і навіть вирішила підкріпити серйозність своїх намірів чималою сумою готівки. Зрозумівши, що прикордонники чоловіка не пропустять, вона спробувала підкупити правоохоронців. Громадянка Туреччини загорнула у пачку серветок 1500 доларів", - зазначається в повідомленні.

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Також у суботу зафіксовано ще три спроби надання прикордонникам неправомірної вигоди за сприяння у безперешкодному перетині державного кордону. Зокрема, у пункті пропуску «Лужанка» громадянин України запропонував 10 000 форинтів (близько 950 грн.) за пропуск без встановлення додатку «Дій вдома» та уникнення необхідної самоізоляції чи обсервації.

"Ще двоє спритників – громадянка України та громадянин Польщі - намагалися прискорити пропуск у «Раві-Руській» та «Шегинях». І якщо поляк хотів обійтися без страхового полісу, то українка просто кудись дуже поспішала", - поінформували у відомстві.

У всіх випадках прикордонники від хабарів відмовились; направлено повідомлення для внесення до ЄРДР відомостей за ознаками порушення, передбаченого ст. 369 Кримінального кодексу (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі), додали в ДПСУ.