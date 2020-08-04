Мінветеранів саме ініціювало перевірку свого чиновника через інформацію про хабар

Міністерство у справах ветеранів самостійно направило лист до Нацполіції з проханням здійснити перевірку діяльності представника Луганського тервідділу на можливість його причетності до корупційних правопорушень.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінветеранів.

"Саме Міністерством у справах ветеранів було направлено лист до Національної поліції України з проханням здійснити перевірку діяльності представника Луганського тервідділу на можливість його причетності до корупційних правопорушень. За результатами проведених Національною поліцією, Службою безпеки України, під процесуальним керівництвом прокуратури Луганської області слідчих заходів зафіксований факт можливої причетності головного спеціаліста Мінветеранів в Луганській області до одержання хабаря", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ще в листопаді минулого року до Мінветеранів, відносно вказаного працівника, надійшов «сигнал» від громадськості щодо його можливої причетності до корупційної діяльності.

Як повідомляв Укрінформ, на Луганщині Служба безпеки викрила головного спеціаліста Міністерства у справах ветеранів, який причетний до одержання хабаря. За попередніми даними слідства, посадовець, як представник відомства у медико-соціальній експертній комісії регіону, вимагав гроші від колишнього військовослужбовця Збройних Сил України, який був поранений під час бойових дій.