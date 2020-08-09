У чергах на українсько-угорському кордоні - 350 авто

У двох пунктах пропуску на українсько-угорському кордоні утворились черги на перетин, в яких знаходяться 350 автомобілів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби у Фейсбук.

"Черги перед пунктами пропуску із сусідніми державами станом на 15.00. Угорщина: "Тиса”- 200... "Лужанка" -150", - йдеться у повідомленні.

В інших пунктах пропуску черги відсутні.

Як повідомляв Укрінформ, Кабмін на позачерговому засіданні у суботу, 8 серпня, ухвалив рішення тимчасово, з 9 до 30 серпня, припинити пропускні операції в КПВВ «Каланчак», «Чаплинка» та «Чонгар» на адмінмежі з окупований Кримом для запобігання поширенню в Україні хвороби COVID-19.

Фото: 0312.ua