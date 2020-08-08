Найбільше хворих з коронавірусом за добу виявили у Києві та трьох областях – МОЗ

За останню добу найбільше випадків коронавірусу було зареєстровано в місті Київ, Львівській, Одеській та Харківській областях.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив на брифінгу.

"За останню добу найбільшу кількість випадків зареєстровано в місті Київ - 200, в Одеській області - 165, Львівській області - 154, Харківській області - 134", - зазначив Степанов.

Було госпіталізовано 294 людини. Зафіксовано 27 летальних випадків, при цьому одужало 600 пацієнтів.

Серед захворілих за минулу добу - 91 дитина та 72 медичних працівники.

Степанов зазначив, що за попередню добу загалом було здійснено 39 869 тестувань, із них 19 327 досліджень методом ПЛР , а також 20 542 - методом ІФА.

Як повідомлялося, в Україні станом на 8 серпня лабораторно підтверджено 79 750 випадків COVID-19, з них за добу – 1489.