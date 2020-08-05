Поліцейський, якого брав у заручники "полтавський терорист", іде на пенсію

Начальник управління карного розшуку ГУНП в Полтавській області полковник Віталій Шиян, якого захоплював у заручники 23 липня у Полтаві Роман Скрипник, іде на пенсію за вислугою років.

Цю інформацію Укрінформу підтвердили у відділі комунікації поліції Полтавської області.

«Підтверджуємо цю інформацію», - повідомили у пресслужбі поліції Полтавщини.

Як повідомляв Укрінформ, 23 липня у Полтаві чоловік, якого підозрювали у незаконному заволодінні автомобілем, вчинив опір правоохоронцям і погрожував підірвати гранату.

Він захопив у заручники працівника карного розшуку, якого після перемовин обміняв на начальника управління карного розшуку ГУНП в Полтавській області полковника поліції Віталія Шияна, з яким втік на авто. Пізніше того дня, 23 липня, зловмисник, яким виявився тричі судимий Роман Скрипник, відпустив полковника Шияна.

Розшукували "полтавського терориста" Скрипника понад тиждень, його ліквідували 1 серпня у ході поліцейської спецоперації, коли він знову захопив у заручники правоохоронця, який виявив підозрюваного в одному з нежитлових будинків.