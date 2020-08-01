Поліція повідомила про ліквідацію "полтавського терориста"

"Полтавського терориста", якого розшукували більше тижня, ліквідували цієї ночі у ході поліцейської спецоперації.

Про це інформує Управління комунікації Національної поліції.

«Все сталося сьогодні, 1 серпня, вночі біля селища Опішня. Поліцейські не постраждали», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, для затримання проводилася спеціальна поліцейська операція. Коли дії правопорушника почали загрожувати життю правоохоронців, його знешкодив снайпер.

Подробиці спецоперації у поліції обіцяють повідомити згодом.

Як повідомлялося, 23 липня вранці у Полтаві на вулиці Остапа Вишні чоловік, якого підозрюють у незаконному заволодінні транспортним засобом, чинив опір правоохоронцям і погрожував підірвати гранату.

Він захопив у заручники працівника карного розшуку, якого після перемовин обміняв на начальника управління карного розшуку ГУНП в Полтавській області полковника поліції Віталія Шияна, з яким поїхав на наданому, відповідно до його вимог, авто. Повідомлялося, що цей чоловік рухався дорогами місцевого значення у бік Києва.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що зловмисник – це Скрипник Роман Миколайович, 14.02.1988 р.н. Був судимий у 2007 р. за дрібну крадіжку, у 2008 р. - за шахрайство, у 2014 р. за виробництво або зберігання наркотиків і крадіжку.

Пізніше в Офісі генпрокурора поінформували, що було створено оперативний штаб у складі працівників прокуратури Полтавської області, Головного управління Нацполіції та управління СБУ в області.

24 липня правоохоронці оголосили Скрипника у розшук.

28 липня у поліції Полтавщини повідомили, що Скрипник має військовий вишкіл та навички виживання в екстремальних умовах. Також правоохоронцям відомо, що у чоловіка проблеми із психічним здоров’ям на тлі вживання наркотиків.

У поліції пояснили, що роботу правоохоронців з пошуку Скрипника ускладнюють персональні навички розшукуваного і специфіка природного ландшафту Миргородського району Полтавської області.