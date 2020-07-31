Поліція уже дев'ятий день шукає "полтавського терориста"

Правоохоронці продовжують шукати громадянина Романа Скрипника, який 23 липня у Полтаві захоплював у заручники двох правоохоронців.

Про це Укрінформу повідомили у відділі комунікації поліції Полтавської області.

«Продовжується спецоперація, результату поки що немає», - зазначили у поліції Полтавщини.

Як повідомлялося, 23 липня вранці у Полтаві на вулиці Остапа Вишні чоловік, якого підозрюють у незаконному заволодінні транспортним засобом, чинив опір правоохоронцям і погрожував підірвати гранату.

Він захопив у заручники працівника карного розшуку, якого після перемовин обміняв на начальника управління карного розшуку ГУНП в Полтавській області полковника поліції Віталія Шияна, з яким поїхав на наданому, відповідно до його вимог, авто. Повідомлялося, що цей чоловік рухався дорогами місцевого значення у бік Києва.

Зі свого боку заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що зловмисник – це Скрипник Роман Миколайович, 14.02.1988 р.н. Був судимий у 2007 р. за дрібну крадіжку, у 2008 р. - за шахрайство, у 2014 р. за виробництво або зберігання наркотиків і крадіжку.

Пізніше у Офісі генпрокурора поінформували, що було створено оперативний штаб у складі працівників прокуратури Полтавської області, Головного управління Нацполіції та управління СБУ в області.

24 липня правоохоронці оголосили у розшук Скрипника.

28 липня у поліції Полтавщини повідомили, що Скрипник має військовий вишкіл та навички виживання в екстремальних умовах. Також правоохоронцям відомо, що цей чоловік має проблеми із психічним здоров’ям на фоні вживання наркотиків.

У поліції пояснили, що роботу правоохоронців з пошуку Скрипника ускладнюють персональні навички розшукуваного і специфіка природного ландшафту Миргородського району Полтавської області.