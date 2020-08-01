Ліквідація "полтавського терориста": ДБР почало розслідування

Державне бюро розслідувань розслідує обставини загибелі "полтавського терориста" Романа Скрипника під час затримання.

Поки підстав вважати дії поліції неправомірними немає, передає Укрінформ з посиланням на сайт ДБР.

Як зазначається, слідчі територіального управління ДБР, розташованого у місті Полтаві, розпочали досудове розслідування за фактом спричинення тілесних ушкоджень, що спричинили смерть 32-річного громадянина під час затримання співробітниками ГУ Нацполіції в Полтавській області.

"Згідно з результатами першочергових слідчих дій, поліцейські діяли в межах своїх повноважень. Остаточні висновки про правомірність дій правоохоронців будуть зроблені за результатами досудового розслідування", - йдеться у повідомленні.

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков оприлюднив відео ліквідації Романа Скрипника.

Обережно, відео містить жорстокі сцени!

Нічні події в Опишні. На жаль, знову неадекватна поведінка "полтавського терориста", який кілька днів переховувався. Внаслідок злагодженої роботи поліцейських - зловмисник був ліквідований снайпером і підірвався на власній гранаті.

Дякую поліції за професійну роботу! pic.twitter.com/CF0S0t88k0 — Arsen Avakov (@AvakovArsen) August 1, 2020

Як повідомляв Укрінформ, "полтавського терориста", якого розшукували більше тижня, ліквідували цієї ночі у ході поліцейської спецоперації.

Поліція в одному з нежитлових будинків близько 2:00 ночі 1 серпня виявила втікача Романа Скрипника. Надалі підозрюваний, погрожуючи гранатою, взяв у заручники поліцейського. Його звільнили, а злочинця ліквідували.

23 липня вранці у Полтаві на вулиці Остапа Вишні чоловік, якого підозрюють у незаконному заволодінні транспортним засобом, чинив опір правоохоронцям і погрожував підірвати гранату. Він захопив у заручники працівника карного розшуку, якого після перемовин обміняв на начальника управління карного розшуку ГУНП в Полтавській області полковника поліції Віталія Шияна, з яким поїхав на наданому, відповідно до його вимог, авто. Повідомлялося, що цей чоловік рухався дорогами місцевого значення у бік Києва.

Зі свого боку заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що зловмисник – це Скрипник Роман Миколайович, 14.02.1988 р.н. Був судимий у 2007 р. за дрібну крадіжку, у 2008 р. - за шахрайство, у 2014 р. за виробництво або зберігання наркотиків і крадіжку.

24 липня правоохоронці оголосили Скрипника у розшук.