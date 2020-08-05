На Донеччині за добу підтвердили 21 випадок COVID-19
Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомив голова Донецької військово-цивільної облдержадміністрації Павло Кириленко.
Він уточнив, що захворіли 7 людей у Краматорську, 3 - у Слов’янську, по 2 людини у Бахмуті, Костянтинівці, Добропіллі, у Мангуському районі. По одному хворому у Маріуполі, Білозерському та Бахмутському районах.
Кириленко додав, що серед виявлених у вівторок хворих є один медпрацівник, також одна з хворих – жителька Чернівців, яка тимчасово перебувала на Донеччині.
Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 5 серпня липня лабораторно підтверджено 75 490 випадків COVID-19, з них за добу – 1271.
У Донецькій області з дня оголошення карантину зареєстрували 926 випадків коронавірусної хвороби, з них 12 летальних, 731 людина одужала.
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