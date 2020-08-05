У Львові через COVID-19 закрили чотири дитячих садочки

У Львові 5 серпня закрили два дошкільні заклади через виявлений у працівників коронавірус. На сьогодні в місті закриті вже 4 дитячі садки, оскільки 2 перестали функціонувати раніше.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Львівську міську раду.

«Ще 2 дошкільні заклади Львова тимчасово не функціонують через виявлений у працівників коронавірус. Відтак, на сьогодні в місті закриті чотири дитячі садки. Всі працівники та вихованці цих закладів дошкільної освіти мають перебувати на самоізоляції», - повідомили в міськраді.

Начальниця управління освіти ЛМР Зоряна Довганик розповіла, що у Львові призупинено освітній процес у дитячому садочку № 1, оскільки там виявили коронавірус у працівника кухні. Заклад буде зачиненим до 16 серпня.

«ПЛР-тест здав працівник садочка № 129. Результату ще немає, проте в ньому вже призупинено освітній процес до 18 серпня включно", - зазначила Довганик.

Попередньо в місті вже призупинили роботу дитячого садка № 12 (до 11 серпня включно) та дитячого садка № 92 (до 16 серпня включно).

Як повідомляв Укрінформ, 13 липня на засіданні обласної комісії ТЕБ і НС ухвалили рішення відновити роботу дошкільних навчальних закладів.