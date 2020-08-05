На Херсонщині відкриються не всі дитячі табори - ОДА

На Херсонщині, яка потрапила у "зелену" карантинну зону, з 1 серпня відкрилося 9 дитячих оздоровчих закладів.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу заявив голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв.

"На сьогодні робота дитячих оздоровчих таборів відновлена. З 1 серпня 9 дитячих закладів оздоровлення та відпочинку (8 позаміських і один міський) вже почали працювати", - зазначив голова ОДА.

За його словами, не всі дитячі оздоровчі заклади в області відкриються, оскільки їх власники вважають, що працювати протягом одного літнього місяця недоцільно економічно. Гусєв розповів, що як батько особисто телефонував у кілька дитячих оздоровчих закладів, де йому про це повідомили.

Голова ОДА також зазначив, що у 2020 році з облбюджету закуплено 290 путівок для оздоровлення дітей – учасників АТО/ООС у Скадовському районі - зміна розпочнеться 5 серпня.

Як повідомили кореспонденту агентства у пресслужбі ГУ Держпродспоживслужби в області, загалом в області нараховується понад 70 дитячих оздоровчих закладів, з них у 2019 році функціонували 32. А в червні розпочати літній сезон 2020 року в умовах карантину планували 17 дитячих оздоровчих закладів.

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Наразі у 8 дитячих приморських оздоровчих закладах (4 оздоровчих заклади у Скадовському районі, 3 – у Генічеському районі, 1 – в Каланчацькому), вже відпочивають близько 1 тисячі дітей.