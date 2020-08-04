Родині померлого від COVID-19 медика виплатили понад 210 тисяч

Родина медпрацівника з Івано-Франківщини, який помер від коронавірусу, отримає одноразову допомогу у розмірі 210 тисяч 200 гривень, профінансовану Фондом соцстрахування.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Фонду соцстрахування.

«Фонд соціального страхування України профінансував одноразову допомогу у розмірі 210 тисяч 200 гривень родині медичного працівника з Івано-Франківщини, який помер внаслідок гострого професійного захворювання на COVID-19. Страхову виплату було перераховано сьогодні, 04 серпня, кошти надійдуть на рахунок сім’ї упродовж декількох банківських днів», - ідеться в повідомленні.

Також зазначається, що минулого тижня Фонд здійснив фінансування одноразової допомоги двом родинам померлих медичних працівників з Одещини та Чернівецької області.

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За інформацією відомства, станом на 4 серпня ФССУ профінансував одноразові допомоги за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у розмірі 210 тисяч 200 гривень для семи родин, чиї близькі померли внаслідок гострого професійного захворювання на COVID-19.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 4 серпня в Україні лабораторно підтверджені 74 219 випадки COVID-19, за добу — 1061 новий.