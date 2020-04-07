Працівниця військової частини на Франківщині померла від коронавірусу

Станом на ранок 7 квітня в Збройних силах України зареєстровано чотири випадки захворювання на коронавірус. Одна особа померла.

Про це повідомляє у Facebook пресслужба Командування медичних сил ЗСУ.

"На 07.00 7 квітня в Збройних силах України зареєстровано 4 випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, з них 1 летальний. На ізоляції (в тому числі самоізоляція) – 87 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчі 3 доби, – 18 осіб", - йдеться у повідомленні.

Стосовно померлої особи: жінка, працівник ЗСУ однієї з військових частин з Івано-Франківської області. З 20.03.2020 знаходилася на амбулаторному лікуванні з діагнозом "ГРЗ". 27 березня її стан погіршився, була госпіталізована до ЦРЛ м. Надвірна, 30 березня - переведена до реанімаційного відділення, 6 квітня о 6.00 померла. Діагноз COVID-19 підтверджено ввечері 06.04.2020.

"Аналіз захворювань серед військових та цивільного населення свідчить про те, що найчастіше інфекція поширюється під час епізодичних зустрічей з найближчими людьми (друзями та рідними), що не входять до кола осіб, з якими ви спілкуєтеся щодня або мешкаєте разом. Не наражайте себе та свою родину на небезпеку зайвими контактами. Командування медичних сил Збройних сил України закликає дотримуватися правил карантину та особистої гігієни", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на ранок вівторка, 7 квітня, зареєстровано 1462 випадки зараження COVID-19, 45 осіб померли, 28 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 143 нові випадки.