Коронавірус у Франківську: в реанімаціях не залишилося вільних місць

У реанімаційних відділеннях Центральної міської клінічної лікарні і Першої міської клінічної лікарні Франківська, де надають допомогу хворим на коронавірус, не залишилося вільних місць.

Як повідомляє Укрінформ, про це на оперативній нараді в міській раді Івано-Франківська доповіла начальник управління охорони здоров’я Марія Бойко.

"Станом на сьогоднішній ранок перебуває у Центральній міській клінічній лікарні і Першій міській клінічній лікарні 294 пацієнти з пневмоніями. В реанімації на сьогоднішній день перебуває 18 осіб, тобто в реанімації у нас абсолютно всі ліжка заповнені", - зазначила Бойко.

За її словами, у кожній із цих лікарень у відділеннях інтенсивної терапії перебуває по 9 осіб з важким перебігом хвороби. Неінвазивна терапія надається 8 особам, на штучній вентиляції легень - двоє людей.

Загалом у місті зафіксовано 1629 випадків захворювання на коронавірус, з них 66 - серед дітей. Одужали 597 осіб, померло 56 осіб, одна з них - сьогодні зранку.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 4 серпня в Україні лабораторно підтверджені 74 219 випадки COVID-19, за добу — 1061 новий. Найбільше нових випадків захворювання виявлено у Львівській області — 146, Івано-Франківській області — 127, Харківській області — 143, м. Київ - 108.