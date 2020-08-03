У Львові попрощалися із заступником командувача УДА Андрієм Гергертом

Сьогодні, 3 серпня в Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла у Львові відбулося прощання з Захисником України Андрієм Гергертом (на позивний «Червень»), комбатом 8 окремого батальйону УДА.

Похоронне богослужіння очолив преосвященний владика Богдан Манишин.

Повідомляє кореспондент Укрінформу.

Попрощатися з легендарним комбатом «Червнем», одним із засновників добровольчого руху в Україні, прибули сотні людей зі всієї України - побратими і волонтери, політики і бізнесмени, родичі і земляки, друзі і просто українці, які захотіли віддати шану захиснику державності.

У Львові попрощалися з Андрієм Гергертом / Фото: Людмила Гринюк. Укрінформ

Процесія до Личаківського цвинтаря пройшла вулицями Львова, там Гергерта похоронили на полі почесних поховань 76.

Як повідомлялося, Андрій Гергерт помер 1 серпня від важкої онкологічної хвороби, яку у нього діагностували у лютому цього року та лікували у Відні.

У чоловіка залишилася дружина та четверо дітей.

Доброволець нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня «За особисту мужність, самовідданість і високий професіоналізм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України».

Народився Гергерт у Миколаєві на Львівщині 22 травня 1978 року. За фахом він ветеринар, займався бізнесом. Але з березня 2014 року пішов воювати на Донбас і потрапив спочатку у 5-й батальйон «Правого сектору», а невдовзі став заступником командира Української добровольчої армії, командиром 8-го окремого батальйону «Аратта».