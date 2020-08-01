Помер заступник командира Української добровольчої армії комбат Червень

Заступник командира Української добровольчої армії, комбат 8-го окремого батальйону "Аратта" Андрій Гергерт ("Червень") помер після тривалої хвороби.

Про це повідомляється у Фейсбуці на сторінці батальйону, передає Укрінформ.

"Дорогі побратими, друзі, патріоти України, з сумом повідомляємо, що зупинилось серце нашого Комбата Друга Червня Andriy Gergert Андрій Гергерт.

Українська земля втратила великого сина, відважного воїна, відданого батька та люблячого чоловіка. Небесний батальйон доповнив ще один Герой України, який віддано захищав незалежність Батьківщини", - йдеться у повідомленні.

У батальйоні просять молитвою згадати комбата, який тривалий час боровся з важкою хворобою. Про всі похоронні заходи повідомлять згодом.

Як повідомляв Укрінформ, Андрій Гергерт нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня "за особисту мужність, самовідданість і високий професіоналізм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України". Має дружину і четверо дітей.

Раніше у Гергерта діагностували онкологічне захворювання.

Фото: Аратта 8-й батальйон УДА Української Добровольчої Армії у Facebook