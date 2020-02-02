Українці в Португалії зібрали 640 євро на лікування комбата Андрія "Червня"

Українська громада в Португалії зібрала 640 євро на лікування заступника командира Української добровольчої армії (УДА), комбата 8-го окремого батальйону УДА "Аратта" Андрія Гергерта ("Червня").

Про це повідомив голова Спілки українців у Португалії Павло Садоха у Facebook.

"Велика подяка священникам, парафіянам УГКЦ у Лісабоні, та членам Спілки за зібрані у минулу неділю 640 євро для лікування комбата 8-го окремого батальйону УДА "Аратта" Андрія "Червня", - написав Павло Садоха.

Як розповів голова Спілки українців у Португалії у коментарі Укрінформу, з Андрієм Гергертом у спілці знайомі з 2015 року. Павло Садоха тоді побував на сході України, супроводжуючи передану українцями Португалії гуманітарну допомогу, яку зустрічав Андрій Гергерт.

"Коли ми відвозили "швидку допомогу" і джип, куплені на кошти громади, то особисто пересвідчилися у героїзмі наших захисників", - зазначив Павло Садоха, додавши, що з тих з тих пір у громаді неодноразово допомагали українським воїнам.

Зараз Андрій Гергерт бореться з онкозахворюванням, розпочато відповідне лікування.

З огляду на складність ситуації, у 8-му окремому батальйоні УДА "Аратта" звернулися до усіх небайдужих з проханням допомогти врятувати життя командира. Детальнішу інформацію можна знайти на сторінці батальйону в Facebook.

Андрій Гергерт нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня "за особисту мужність, самовідданість і високий професіоналізм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України". Має дружину і четверо дітей.

Фото: Аратта 8-й батальйон УДА Української Добровольчої Армії у Facebook