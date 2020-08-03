У Монастириському районі захворюваність на COVID-19 вп'ятеро перевищує середню по Україні

У Монастириському районі Тернопільщини рівень захворюваності на коронавірус складає 983 випадки на 100 тисяч населення.

При цьому, як повідомив у Фейсбук голова Тернопільської ОДА Володимир Труш, в середньому по Україні цей показник складає 189,5 хворих на 100 тис. населення, повідомляє Укрінформ.

Загалом по області, за даними Тернопільського обласного лабораторного центру, станом на 3 серпня інтенсивний показник захворюваності становить 298 вип. на 100 тис. населення. Крім Монастириського району, рівень захворюваності перевищує обласний у Кременецькому (670 вип.), Шумському (691 вип.), Лановецькому (445 вип.), Тернопільському (310 вип.) районах та у Тернополі (378,9 вип.).

За останній тиждень найбільше випадків інфікування на COVID-19 зареєстровано у Бережанському, Бучацькому, Збаразькому, Монастириському, Тернопільському, Чортківському районах та Тернополі.

Продовжують хворіти 1256 осіб. З них 167 перебувають на стаціонарному лікуванні. 38 пацієнтів – у важкому стані.

За інформацією Труша, найбільше заповнені Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги, Збаразька, Чортківська та Монастириська райлікарні, а також обласний фтизіопульмонологічний центр.

Завантаженість ліжок становить 36,9%.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 3 серпня лабораторно підтвердили 73 158 випадків COVID-19, із них за добу – 990. Загалом в Україні зареєстровано 1 738 смертей від COVID-19. Одужали – 39 876. Зараз хворіють 31 544 людини.

За добу найбільшу кількість інфікованих виявили у Львівській області - 138, Івано-Франківській – 119 та Києві – 102.