На Житомирщині перекинулося авто: травмувалися двоє дорослих і четверо дітей
Як передає Укрінформ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Житомирської області.
«Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди постраждали пасажири автівки: 39-річний чоловік, 36-річна жінка і четверо дітей віком 4-х, 6-ти, 9-ти та 11-ти років, усі жителі м. Новоград-Волинського. Усі були госпіталізовані до лікарні з тілесними ушкодженнями різного ступеню тяжкості», - йдеться у повідомленні.
На місці події працювали поліцейські слідчо-оперативної групи. Правова кваліфікація події – ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
Раніше у Київській області сталася ДТП, у якій загинуло четверо людей. Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу поліції Київщини.
«Смертельна дорожня аварія трапилась вчора, 2 серпня, близько 23.20 год на 55 км автодороги Бориспіль – Маріуполь, за участю двох автівок «Ваз 21061» та «Daewoo Lanos». У результаті зіткнення 36-річний водій авто «ВАЗ», його пасажир, особа якого встановлюється, та дві пасажирки автомобіля «Daewoo», 23-ти та 29-річного віку, від отриманих травм загинули на місці ДТП», - йдеться у повідомленні.
Водночас 32-річний водія легкового авто «Daewoo» з тілесними ушкодженнями доправили до лікарні.
За цим фактом поліції відкрила кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ. Наразі встановлюються усі обставини та причини цієї події.
Як повідомлялося, 2 серпня у Миколаєві у ДТП за участю двох легковиків травмувалися семеро пасажирів, серед яких троє дітей.
Фото Нацполіції