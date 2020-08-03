На Житомирщині перекинулося авто: травмувалися двоє дорослих і четверо дітей

Поблизу села Майстрова Воля Новоград-Волинського району Житомирщини перекинувся автомобіль, внаслідок чого четверо дітей та двоє дорослих отримали травми.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Житомирської області.

«Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди постраждали пасажири автівки: 39-річний чоловік, 36-річна жінка і четверо дітей віком 4-х, 6-ти, 9-ти та 11-ти років, усі жителі м. Новоград-Волинського. Усі були госпіталізовані до лікарні з тілесними ушкодженнями різного ступеню тяжкості», - йдеться у повідомленні.

Як попередньо встановлено, 39-річний водій автомобіля Volkswagen В 3, рухаючись у напрямку Новограда-Волинського, намагався обігнати Opel Combo під керуванням 28-річної жінки, але не впорався з керуванням і з’їхав у кювет. Після цього його транспортний засіб перекинувся.

На місці події працювали поліцейські слідчо-оперативної групи. Правова кваліфікація події – ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Раніше у Київській області сталася ДТП, у якій загинуло четверо людей. Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу поліції Київщини.

«Смертельна дорожня аварія трапилась вчора, 2 серпня, близько 23.20 год на 55 км автодороги Бориспіль – Маріуполь, за участю двох автівок «Ваз 21061» та «Daewoo Lanos». У результаті зіткнення 36-річний водій авто «ВАЗ», його пасажир, особа якого встановлюється, та дві пасажирки автомобіля «Daewoo», 23-ти та 29-річного віку, від отриманих травм загинули на місці ДТП», - йдеться у повідомленні.

Водночас 32-річний водія легкового авто «Daewoo» з тілесними ушкодженнями доправили до лікарні.

За цим фактом поліції відкрила кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ. Наразі встановлюються усі обставини та причини цієї події.

Як повідомлялося, 2 серпня у Миколаєві у ДТП за участю двох легковиків травмувалися семеро пасажирів, серед яких троє дітей.

Фото Нацполіції