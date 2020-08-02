На Черкащині одразу три автівки потрапили в ДТП, є загиблий та травмовані

У Черкаська область у неділю внаслідок ДТП за участю трьох автомобілів загинула людина, ще 4 травмовані.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

На автодорозі Черкаси-Золотоноша, поблизу села Деньги, Золотоніського району, 2 серпня близько 7-ї ранку сталася дорожньо-транспортна пригода за участю трьох автомобілів.

Зазначається, що унаслідок ДТП водій одного із автомобілів загинув на місці пригоди, ще четверо людей травмовані.

Рятувальники чергового караулу золотоніської державної пожежно-рятувальної частини, які прибули до місця події, здійснили роботи по деблокуванню травмованого пасажира та загиблого водія одного із автомобілів ВАЗ.

Фото: ДСНС