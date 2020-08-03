Міст через Хаджибейський лиман повністю оновлять до травня 2021 року - Укравтодор

Міст через Хаджибейський лиман повністю оновлять до травня 2021 року - Укравтодор

Укрінформ
Міст через Хаджибейський лиман по автодорозі М-05 підрядники повністю оновлять та розширять до травня 2021 року. 

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор) у Фейсбук.

"Міст через Хаджибейський лиман - одна з найскладніших ділянок на шляху до Одеси по автодорозі М-05. Наразі на мосту триває капітальний ремонт, завдяки якому вже до травня 2021 року міст буде повністю оновлено та розширено до 3-х смуг руху в кожен бік", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що підрядна організація веде роботи випереджаючи графік, і вже до кінця року буде відкрито проїзд правою частиною мосту.

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"Зараз, на правому проїзді завершено бетонування монолітної залізобетонної плити, ведеться підготовка до укладання гідроізоляційного шару. На лівому проїзді влаштовуються та бетонуються буронабивні палі", - додають в Укравтодорі.

Також звертають увагу, що через ремонтні роботи рух через Хаджибейський міст ускладнено і рекомендують користуватися об'їздом.

Як повідомляв Укрінформ, капітальний ремонт об’єкту відбувається в межах президентської програми «Велике будівництво».

Фото: uprom.info

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