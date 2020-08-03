Міст через Хаджибейський лиман повністю оновлять до травня 2021 року - Укравтодор

Міст через Хаджибейський лиман по автодорозі М-05 підрядники повністю оновлять та розширять до травня 2021 року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор) у Фейсбук.

"Міст через Хаджибейський лиман - одна з найскладніших ділянок на шляху до Одеси по автодорозі М-05. Наразі на мосту триває капітальний ремонт, завдяки якому вже до травня 2021 року міст буде повністю оновлено та розширено до 3-х смуг руху в кожен бік", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що підрядна організація веде роботи випереджаючи графік, і вже до кінця року буде відкрито проїзд правою частиною мосту.

"Зараз, на правому проїзді завершено бетонування монолітної залізобетонної плити, ведеться підготовка до укладання гідроізоляційного шару. На лівому проїзді влаштовуються та бетонуються буронабивні палі", - додають в Укравтодорі.

Також звертають увагу, що через ремонтні роботи рух через Хаджибейський міст ускладнено і рекомендують користуватися об'їздом.

Як повідомляв Укрінформ, капітальний ремонт об’єкту відбувається в межах президентської програми «Велике будівництво».

Фото: uprom.info