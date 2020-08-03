У Херсоні ввечері 2 серпня на Набережній біля берега Дніпра відбувся концерт-реквієм до Міжнародного дня голокосту ромів.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Багато людей не знають про цю дату, сумно казати, але багато ромів не знають про неї. Ми хочемо відновити справедливість, ми хочемо розповісти про нашу історію, ось виставка до цієї дати – її підготувала Міжнародна громадська організація ромів «Кетане» та Херсонське міське товариство молодих ромів. Тут фото, документи, спогади. Також під час концерту звучатиме класична музика, глядачі познайомляться з мистецтвом ромів», - розповів у розмові з кореспондентом агентства керівник Міжнародної громадської організації ромів «Кетане»", президент Ромської ради України Юрій Іваненко.

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За його словами, провести такий захід просто неба вирішили не лише через карантин, але й тому, що на Набережній традиційно відпочиває багато херсонців і організатори прагнули наблизити їх до історії та культури ромського народу.

За традицією, на знак вшанування пам'яті загиблих під час голокосту на хвилі Дніпра опустили вінок.

У Херсоні відбувся концерт-реквієм до Міжнародного дня голокосту ромів // Фото: Ірина Староселець, Укрінформ

Нагадаємо: 2 серпня світ відзначав Міжнародний день голокосту ромів. Саме 2 серпня 1944 року нацисти в концтаборі Аушвіц-Біркенау (Освенцим) влаштували «Циганську ніч», знищивши понад 20 тисяч ромів. Остаточну кількість загиблих під час репресій не встановлено.