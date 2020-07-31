У МКІП нагадали про Міжнародний день голокосту ромів

Міжнародний день голокосту ромів, який відзначається у світі 2 серпня, є нагадуванням про масштаби злочинів проти людяності.

Про це повідомляється на сайті Міністерства культури та інформаційної політики.

“Ця дата встановлена на знак пошани до пам’яті представників ромської національності, загиблих у роки Другої світової війни від рук гітлерівських нацистів”, - зазначили у МКІП.

У міністерстві додали, що від жовтня 2004 року, коли Верховна Рада ухвалила постанову №2085-IV, Міжнародний день голокосту ромів щорічно відзначається і в Україні.

“Таке рішення є надзвичайно важливим у контексті збереження і передачі майбутнім поколінням історичної пам’яті про масштаби та трагічні наслідки злочинів проти людяності”, - підкреслили в міністерстві.