В Одеському СІЗО з'явилися дві платні камери - Малюська

В Одеському СІЗО з 1 серпня починають працювати дві платних камери, одна для двох, інша для трьох осіб.

Як передає Укрінформ, про це повідомив у Фейсбуці міністр юстиції України Денис Малюська.

"В Одесі завжди круто, тому ціни стабільні незалежно від сезону: доба – 985 грн, тиждень – 3 502 грн, місяць – 4 093 грн. Тож тепер, від'їжджаючи до Одеси, до стандартного набору плавок, сонцезахисних крему та окулярів слід додавати сертифікат на платну камеру. А самі сертифікати можна придбати тут ", - написав міністр.

В одеському СІЗО з'явилися перші платні камери / Фото: Ігор Ткаченко. Укрінформ

Він додав, що платні камери запрацювали з 1 серпня і в Миколаєві. "Але там дешевше. Доба – 452 грн, тиждень – 1 540 грн, місяць – 3 666 грн", - зазначив він.

Як повідомляв Укрінформ, платні камери в СІЗО, які зараз відкриваються в різних містах України, розраховані на "білокомірцеву злочинність". На експеримент з платними камерами наважились, аби прибрати корупцію та покращити умови тримання під вартою, а також, щоб заробити гроші на ремонт інших камер.