Малюська пояснив, на кого розраховані платні камери у СІЗО

Платні камери в СІЗО, які зараз відкриваються в різних містах України, розраховані на "білокомірцеву злочинність".

Про це сьогодні у Запоріжжі сказав міністр юстиції України Денис Малюська, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Малюська "посидів" у платній камері запорізького СІЗО / Фото: Дмитро Смольєнко. Укрінформ

Міністр побував у Запорізькому слідчому ізоляторі та у Вільнянській установі виконання покарань №11, де в рамках експериментального проєкту Міністерства юстиції України відкрито платні камери з поліпшеними умовами розміщення для ув’язнених.

"Як правило, люди, які вчинили тяжкі злочини не можуть і не платять за платні камери. Камери розраховані на білокомірцеву злочинність - шахрайство з фінансовими ресурсами, або ті, хто не може заплатити заставу або очікують поки застава буде зарахована", - сказав міністр юстиції.

У Запорізькому СІЗО перебувають 700 осіб, в установі є 120 камер для утримання спецконтингенту. Наразі тут з'явилась одна платна камера. Її площа 26 кв. м, в ній чотири ліжка, душ, телевізор, холодильник, мікрохвильова піч. Вартість "оренди" - 570 грн за добу, 1990 грн - за тиждень і 3410 грн - за місяць.

"Оплачують, як правило, на місяць. Це дешевше. Якщо людина вийшла раніше, то гроші (залишок - авт.) повертають", - додав Малюська.

За його словами, платні камери вже користуються попитом, наприклад, у Лук'янівському СІЗО вже є 4 "клієнти".

У Запоріжжі VIP-камера зможе прийняти першого "орендаря" з 10 червня, зараз триває процес оформлення документів. На ремонт камери та обладнання тут витратили близько 40 тис. гривень. Ремонт тривав місяць.

"Є пара осіб, які бажають заїхати в платну камеру. Поки вона в нас одна, якщо буде попит, то робитимемо ще", - сказав начальник ДУ "Запорізький слідчий ізолятор" Олексій Азаров.

За словами міністра юстиції, на експеримент з платними камерами наважились, аби прибрати корупцію та покращити умови тримання під вартою. "Фінансування не вистачає, і нам потрібно його заробляти. Ми отримували чимало скарг про те, що розподіл між камерами корупційний: в ліпшу камеру можна потрапити лише за хабар. Камери різні за станом, однакових камер для всіх немає у жодному місті. Прибрати корупцію і заробити гроші для ремонту камер - це наші ключові ідеї, які стоять за цим проєктом", - прокоментував Малюська.

Платні камери вже відкриті в СІЗО у Києві - 4, у Львові - 1, в Чернівцях - 1, Запоріжжі - 1 та Вільнянську - 1. Також відкривається камера з поліпшеними умовами у Дніпрі та Харкові.