Малюська відвідав Херсонське СІЗО і "туберкульозну" в‘язницю

Міністр юстиції Денис Малюська разом зі своїм заступником Оленою Висоцькою без попередження відвідав Херсонський слідчий ізолятор та Голопристанську виправну колонію №7.

Про це він повідомив у Facebook.

"Сьогодні для візиту без попередження обрали одні з найсумніших місць країни: Херсонське СІЗО та Голопристанська колонія №7, у якій утримуються виключно засуджені, хворі на туберкульоз", - написав глава Мін'юсту.

Він констатував, що СІЗО переповнене: у приміщенні, розрахованому на 306 осіб, додатково утримуються ще 140 людей. "По суті люди по кілька років живуть, як оселедці у банці", - наголосив міністр.

Водночас, за його словами, кілька будівель СІЗО перебувають в аварійному стані та занедбані.

"Найгірше те, що швидкого рішення проблеми не буде, надто великі гроші потрібні для капбудівництва", - зауважив Малюська.

Решта умов (харчування, ремонт тощо), за словами міністра, на середньому для системи рівні.

"Можливо, це випадковість (відкривали тільки кілька камер навманя), але більшість ув‘язнених - здорові молоді хлопці, які б без проблем могли законно заробити собі на життя. Десь ми у вихованні недопрацьовуємо", - зазначив він.

Щодо Голопристансько колонії №7, то її стан у міністра здивування не викликав.

"Туберкульозна в‘язниця - без сюрпризів: стан поганий, засуджених мало, лікування не вражає. Можливо, за пару років тут вдасться навести лад", - зауважив Малюська.