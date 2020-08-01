"Луцький терорист" оголосив голодування у СІЗО - адвокат

Максим Кривош, який 21 липня у центрі Луцька захопив у заручники пасажирів автобуса, оголосив голодування, протестуючи проти умов утримання у слідчому ізоляторі.

Про це повідомляє інформаційне агентство ВолиньPost із посиланням на адвоката Сергія Тиможинського.

Як зазначається, Тиможинський повідомив, що Кривош вирішив голодувати через порушення його прав, зокрема – через невмотивоване, на його переконання, застосування кайданок.

«Адвокат запевняє, що перші три дні перебування у СІЗО спецзасобів не застосовували. Натомість тепер кайданки одягають щоразу, коли випускають із камери. Мовляв, тепер у слідчому ізоляторі Кривоша утримують вже як засудженого, а не як ув'язненого. Натомість поки немає рішення суду, яким би він був визнаний злочинцем»,- ідеться у повідомленні.

Окрім того, за словами захисника, його підзахисному не дають змінного одягу, хоча він був серед вилучених при затриманні речей.

Тиможинський додав, що голодування Кривош оголосив ще 30 липня.

Тим часом, зазначає агентство, у пресслужбі прокуратури області повідомили, що прокурори систематично відвідують СІЗО – і жодні скарги від ув’язненого на режим чи умови утримання не надходили.

Як повідомляв Укрінформ, уранці 21 липня у Луцьку озброєний чоловік захопив рейсовий автобус із водієм і 12 пасажирами. Зловмисником виявився двічі судимий Максим Кривош. Він вимагав, щоб 24 особи, серед яких очільники уряду, парламенту, судів, церков, а також олігархи, виклали в мережу свої відео зі словами "Я - терорист у законі". Також він наполягав, щоб Президент України Володимир Зеленський оприлюднив відео із закликом дивитися фільм "Земляни". Свою акцію зловмисник назвав "днем антисистеми".

Зеленський виконав вимогу Кривоша. Близько 22-ї години заручників було звільнено, а терориста - затримано.

Кривошу висунули звинувачення у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258 (терористичний акт), ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю та вибуховими пристроями), ст. 348 (замах на життя працівника правоохоронного органу), ст. 147 (захоплення заручників) Кримінального кодексу України.

23 липня Луцький міськрайонний суд Волинської області обрав йому запобіжний захід - два місяці тримання під вартою без права внесення застави.

Фото: volynpost.com