Роль Катерини II і Потьомкіна в історії Херсона перебільшують – експертка

У Херсоні ідеалізується роль Катерини II в питанні заснування міста, тоді як розкопки українських археологів свідчать про те, що середньовічне городище на місці Херсона існувало ще в 14-15 столітті.

Про це в ході онлайн круглого столу в Укрінформі розповіла голова правління Херсонської міської громадської організації «Культурний центр Україна – Литва» Наталя-Дануте Антано Бімбірайте.

«У Херсоні ідеалізується роль Катерини II і Потьомкіна, і не дай Бог сказати, що не вони заснували Херсон, що була давніша історія цього місця», - сказала керівник культурного центру.

Причому, додала вона, перебільшують роль Катерини II і Потьомкіна навіть люди висловлюються з історичною освітою.

За її словами, все це - результат інформаційних воєн Росії проти України, яким необхідно протистояти.

«Що потрібно робити - потрібно давати альтернативну думку, проливати світло і відкривати маловідомі та невідомі сторінки нашої історії», - вважає правозахисниця.

За її словами, на Херсонщині п'ятий рік проводиться археологічне дослідження, результати якого «повинні змінити свідомість людей».

«Інститут археології Національної академії наук України проводить археологічні розкопки в середньовічному городищі Тягинь - це 40 км від Херсона. Вчені зробили відкриття, вони відкопали частину фортеці, що свідчить про існування середньовічного городища часів 14-15 століття», - розповіла Бімбірайте.

На її думку, це відкриття «загалом змінює уявлення про історію Херсона» і має змінити свідомість, оскільки «до 18 століття Росії тут не було і бути не могло - на той момент Московія була дуже далеко і вона була дуже слабкою».