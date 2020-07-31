На Донеччині різко зросла захворюваність на COVID-19

В Донецькій області за добу лабораторно підтвердили ще 16 нових випадків коронавірусної хвороби, серед ниху 9-місячній дитини. Загалом у регіоні підтвердили COVID-19 у 881 особи.

Про це у Facebook повідомив голова Донецької військово-цивільної облдержадміністрації Павло Кириленко.

«За четвер, 30 липня, у Донецькій області виявили ще 16 хворих на коронавірусну хворобу», - повідомив очільник області.

Він уточнив, що захворіли 6 людей у Слов'янську (10-річний хлопчик, чоловіки 41 і 72 років, 9-місячна дівчинка та жінки 42 і 63 років); 5 людей - у Краматорську (чоловіки 20 і 69 років та жінки 40, 57 і 79 років); 2 особи - у Маріуполі (чоловік 48 років та жінка 61 року); також по одному - у Мангушському районі (чоловік 57 років); у Миколаївці (чоловік 45 років) та у Черкаській ОТГ (жінка 69 років).

Кириленко зазначив, що серед хворих, виявлених у Краматорську, є одна медпрацівниця.

«Знову маємо різке зростання захворюваності. Це яскраве свідчення, що не можна нехтувати заходами безпеки. Вкотре закликаю дотримуватися карантинних обмежень і протиепідемічних пересторог», - наголосив керівник ОДА.

Як повідомляв Укрінформ, cтаном на 31 липня в Україні лабораторно підтверджені 69 884 випадки COVID-19, за добу — 1090 нових.

У Донецькій області з дня оголошення карантину зареєстровано 881 випадок коронавірусної хвороби, з них 12 летальних, 665 людей одужали.

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