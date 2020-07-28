На Донеччині 97% ліжок у COVID-лікарнях залишаються вільними

У Донецькій області 97% ліжок, підготованих для хворих на COVID-19, залишаються вільними. У медзакладах наразі 29 пацієнтів лікуються від коронавірусу, 156 людей лікуються амбулаторно.

Про це 28 липня повідомляє сайт Донецької ОДА.

"29 ліжок зайняті хворими на коронавірусну інфекцію у закладах охорони здоров’я, визначених для профільної госпіталізації пацієнтів з СОVID-19, у Донецькій області станом на 28 липня... Усього у медичних закладах першої хвилі налічується 955 ліжок. 97% з них залишаються вільними", - йдеться у повідомленні.

Загалом у Донецькій області з дня оголошення карантину зареєстровано 852 випадки коронавірусної хвороби, з них 12 летальних, 655 людей одужали, ще 185 продовжують лікування.

В Україні станом на 28 липня лабораторно підтверджено 66 575 випадків COVID-19, з них за добу – 919.