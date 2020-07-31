Громада Галича просить залишити історичне місто районним центром

На Прикарпатті вважають помилкою те, що в новому адміністративному поділі немає Галицького району. Представники громади Галича просять виправити ситуацію і звернулися з цього приводу до уряду та Верховної Ради.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, звернення на сесії Івано-Франківської облради озвучив депутат Михайло Торб’як.

«Галич заслуговує бути районним центром ще й тому, що це є колишня столиця Галицько-Волинської держави. В Європі всі колишні столиці залишились адміністративними центрами. Та й в Україні ними стали Київ, Луцьк, Чернігів, а Галич навіть не заслуговує бути районним центром. Принижуючи свідомо чи несвідомо статус Галича до звичайнісінького села, ми ігноруємо той незаперечний факт, що упродовж двох століть після падіння Києва, він продовжував славні традиції Київської Русі, очолював Галицько-Волинську державу. Більше 1100 років Європа знає Галич. З його назвою пов’язана назва мешканців значної території Західної України – галичани. Чи можна собі уявити, що на карті України не буде Галича, як адміністративного центру району, хоча він стояв біля витоків держави. Просимо виправити допущену помилку, бо наші нащадки не пробачать нам таке ставлення до колишньої княжої столиці», - йдеться у зверненні.

На думку авторів звернення, адмінподіл без Галицького району – це зневага до історії, з якої буде тішитись офіційна Москва.

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За словами Торб’яка, звернення підписали колишні народні обранці з Галича, науковці та керівництво району. Його направлять до депутатів Верховної Ради України та до Прем’єр міністра Дениса Шмигаля. Звернення, зазначає депутат облради, стало результатом збурення громади Галича після того, як на Прикарпатті зник Галицький район.

Як повідомлялося, 17 липня Верховна Рада України ухвалила постанову №3650 "Про утворення та ліквідацію районів", якою реформується субрегіональний рівень адміністративно-територіального устрою України. Замість наявних в Україні 490 районів створюється 136 укрупнених.

На Прикарпатті створені 62 ОТГ і шість нових районів: Івано-Франківський, Калуський, Коломийський, Косівський, Надвірнянський та Верховинський.