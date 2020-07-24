На Дніпропетровщині протестували проти приєднання ОТГ до нового району

На Дніпропетровщині протестували проти приєднання ОТГ до нового району

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Укрінформ
Жителі Петропавлівки, що на Дніпропетровщині, вийшли на протест проти приєднання їхніх ОТГ до новоутвореного Синельниківського району. Спершу вони перекрили центральну вулицю у селищі, згодом - трасу Дніпро - Донецьк у районі блокпосту «Лугова».

Про це повідомив “Павлоград. dp.ua”.

“24 липня в Петропавлівці пройшла акція протесту - люди вийшли в центр селища і перекрили дорогу. Причина - постанова Верховної Ради, яка приєднує Петропавлівщіну до Синельниківського району. Люди пояснюють, що їм їздити в районний центр буде удвічі довше, і їхати доведеться все одно через Павлоград, тому наполягають на приєднанні до Павлоградського району”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що протестувальники ходили по пішохідному переходу, блокуючи рух автівок, однак пропускали швидкі, рятувальників та шахтарські автобуси.

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Також людей обурило, що в проєкті постанови Кабміну, згідно з яким на Дніпропетровщині має утворитися 7 районів, Брагинівська сільська, Миколаївська сільська, Петропавлівська селищна, Українська сільська (Петропавлівського району) територіальні громади мали ввійти до складу новоутвореного Павлоградського району. Однак цього не сталося.

Акцію протесту обіцяють продовжити.

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