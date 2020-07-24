Раді пропонують визначити підстави утворення військово-цивільних адміністрацій ОТГ

Група народних депутатів, серед яких перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко та лідер фракції "Голос" Сергій Рахманін, зареєстрували у Верховній Раді законопроєкт №3913 "Про внесення змін до деяких законів України щодо утворення військово-цивільних адміністрацій".

Текст документа оприлюднили на сайті парламенту.

Проєкт закону розроблено у зв’язку з необхідністю забезпечення безпеки та нормалізації життєдіяльності населення в районі відсічі збройної агресії Російської Федерації, а також з метою забезпечення повсюдності та безперервності влади, гарантованого Конституцією України місцевого самоврядування на окремих територіях в умовах чергового етапу адміністративно-територіальної реформи.

З метою завершення процесу формування спроможних територіальних громад та реформування районного (субрегіонального) рівня адміністративно-територіального устрою України відповідно до європейських вимог та стандартів Верховна Рада ухвалила ряд законодавчих ініціатив, якими уповноважено Кабмін ухвалювати рішення щодо визначення адміністративних центрів територіальних громад та територій територіальних громад, а також подавати до парламенту проєкти законодавчих актів щодо утворення і ліквідації районів.

Уряд 12 червня визначив адміністративні центри та затвердив території тергромад областей, чим створив передумови для організації в Україні місцевих виборів у 2020 році на новій територіальній основі.

Водночас автор законопроекту №3913 звертають увагу на те, що значна кількість населених пунктів Донецької області, розташованих на лінії зіткнення, перебуває у зоні ураження великокаліберної ствольної й реактивної артилерії незаконних збройних формувань, а деякі з них зазнають негативного впливу та руйнувань від періодичних обстрілів незаконних збройних формувань.

Таким чином, у деяких населених пунктах Донецької та Луганської областей, що розташовані на лінії зіткнення, ситуація не дозволяє дотримуватися міжнародних стандартів забезпечення безпеки та демократичного виборчого процесу при проведенні чергових і перших місцевих виборів у 2020 році, що призведе до унеможливлення реалізації чергового етапу адміністративно-територіальної реформи на окремих територіях Донецької та Луганської областей та сталого виконання повноважень органами місцевого самоврядування, сформованими за результатами місцевих виборів, що відбулися 10 років тому.

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З огляду на зазначене пропонується визначити підстави утворення військово-цивільних адміністрацій об’єднаних територіальних громад. Відтак, задля визначення підстав їх утворення розроблений законопроєкт передбачає внесення змін до законів "Про військово-цивільні адміністрації" та "Про місцеве самоврядування в Україні".

Зокрема статтю 3 закону "Про військово-цивільні адміністрації" депутати пропонують доповнити новим положенням, згідно з яким військово-цивільні адміністрації ОТГ можуть бути утворені у разі встановлення Центральною виборчою комісією неможливості забезпечити підготовку та проведення місцевих виборів на окремих територіях.

Загалом же законопроєкт є технічним: тести визначених законодавчих актів пропонується доповнити словосполученням "об’єднаних територіальних громадах".