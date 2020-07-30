На Чернігівщині заявляють про стрімке зростання захворюваності на COVID-19

За минулу добу на Чернігівщині зареєстровано 31 новий випадок інфікування коронавірусом, що є стрімким зростанням захворюваності.

Таку інформацію оприлюднив відділ інформаційного забезпечення та зв'язків з громадськістю Чернігівської обласної ради.

"В області спостерігається стрімке зростання кількості хворих на COVID-19.

За минулу добу на Чернігівщині зафіксовано 31 новий випадок інфікування коронавірусом", - ідеться у повідомленні.

Найбільше випадків - у м. Прилуки (15), Козелецькому (6) та Бобовицькому (4) районах. Шістьох людей госпіталізували, решта лікуються амбулаторно.

Напередодні, 29 липня, повідомлялося теж про 31 новий випадок, хоча 28-го їх було усього 3, 27-го - 8.

З початку епідемії діагноз COVID-19 на Чернігівщині було підтверджено 791 раз, 554 пацієнти одужали, 14 - померли. На сьогодні в області - 218 активних випадків коронавірусу, 50 людей госпіталізовано.