"Слуга народу" може висунути Олега Філімонова кандидатом у мери Одеси - депутатка

Про це поінформувала заступниця голови парламентської фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук в інтерв'ю інформагентству "Українські національні новини".

"Орієнтовно 21 серпня, але не пізніше, ніж 22 серпня, ми проведемо партійний з’їзд. Основна його юридична мета - це висунути кандидата по 208 округу в Чернігівській області. Довибори там відбудуться в один день з місцевими виборами, тобто 25 жовтня. І рішення про висування приймає саме з’їзд партії", - сказала Кравчук.

Депутат додала, що партія на з'їзді також хоче презентувати команди, кандидатів у мерів обласних центрів.

"Юридично обласні конференції вже відбудуться у вересні. Але ми вважаємо, що треба мати хороший публічний медійний старт для наших кандидатів. І власне з 5 вересня стартує офіційна кампанія. Ми розуміємо, що багато буде других турів, до середини листопада ми будемо перебувати в цьому виборчому процесі. Я вважаю, що є хороші шанси фактично в усіх містах - це вже залежить від активності, від грамотних кампаній, які будуть проводити наші штаби", - зазначила Кравчук.

Вона також зауважила, що в серпні - на початку вересня будуть презентації регіональних стратегій перед місцевими виборами.

Крім того, Кравчук підтвердила, що гуморист Олег Філімонов розглядається як імовірний кандидат у мери Одеси від партії "Слуга народу".

"Він розглядається, я так розумію, є одним із кандидатів. Точно замірялися інші кандидати і були інші кандидати. Я думаю, що в такому випадку це могла би бути дуже креативна кампанія, вона би точно була нестандартна", - сказала Кравчук.

Політик додала, що проводити стандартну політичну кампанію у випадку, якщо у чинного мера підтримка понад 60%, "не дуже буде ефективно".

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 15 липня призначила чергові місцеві вибори на 25 жовтня 2020 року.