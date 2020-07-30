У Дніпрі протестували новий біохімічний засіб для винищення амброзії. Препарат вітчизняного виробництва безпечний як для навколишнього середовища, так для людей і тварин.

Про це повідомили у пресслужбі міської ради Дніпра.

«Це не агрохімікат, не гербіцид. У його основі – магнієві сполуки, також тут є стабілізатор та вітамінний комплекс. Препарат екологічно безпечний. На його застосування є всі необхідні дозвільні документи. Вони відповідають міжнародним вимогами, засіб має екологічний паспорт та пройшов санітарно-епідеміологічну експертизу. Він згубно діє лише на амброзію, не шкодить іншим рослинам. Перші результати можна побачити вже на 15 хвилин – вона почне засихати. Через три тижні оброблена препаратом амброзія повинна відмерти повністю», - розповів під час виїзної пресконференції заступник начальника управління комунальної екології департаменту екологічної політики ДМР Іван Бондар.

За його словами, найбільш ефективно препарат бореться з амброзією, коли вона ще не цвіте. Для тих рослин, що вже мають квіточки, потрібна більша доза засобу.

У Дніпрі пропонують новий біохімічний засіб проти амброзії

«Ми три роки проводили випробування препарату, він пройшов ряд тестувань, його було схвалено в Національній академії аграрних наук України. Ділянку ми обробляємо в якості тесту, аби показати дієвість засобу. Це безоплатно. Обробляти рослину потрібно лише раз», - говорить представник компанії-виробника препарату Роман Шевченко.

У якості тестування в місті обрали ділянку поля по вул. Гаванській. Її огородили спеціальною стрічкою.