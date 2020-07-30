Зеленський звільнив чотирьох голів РДА

Президент Володимир Зеленський звільнив голів Вільнянської та Гуляйпільської РДА на Запоріжжі, Стрийської РДА на Львівщині, Доманівської РДА на Миколаївщині та перепризначив голову Липоводолинської РДА на Сумщині.

Відповідні розпорядження опубліковані на сайті глави держави. Президент, зокрема, звільнив Володимира Грянистого з посади голови Вільнянської РДА Запорізької області (розпорядження №417/2020-рп), Людмилу Гришаєву - з посади голови Гуляйпільської РДА Запорізької області (розпорядження №418/2020-рп), Любомира Кащука - з посади голови Стрийської районної державної адміністрації Львівської області (розпорядження №419/2020-рп), Євгенія Осадчука - з посади голови Доманівської РДА Миколаївської області (розпорядження №420/2020-рп). Читайте також: Президент призначив голів двох РДА на Сумщині Усіх посадовців звільнено згідно з поданими ними заявами. Водночас розпорядженням №421/2020-рп Зеленський звільнив Івана Яременка з посади голови Липоводолинської райдержадміністрації Сумської області “у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України”, а наступним розпорядженням №422/2020-рп знову призначив його на цю посаду.