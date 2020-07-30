Зеленський звільнив чотирьох голів РДА
Відповідні розпорядження опубліковані на сайті глави держави.
Президент, зокрема, звільнив Володимира Грянистого з посади голови Вільнянської РДА Запорізької області (розпорядження №417/2020-рп), Людмилу Гришаєву - з посади голови Гуляйпільської РДА Запорізької області (розпорядження №418/2020-рп), Любомира Кащука - з посади голови Стрийської районної державної адміністрації Львівської області (розпорядження №419/2020-рп), Євгенія Осадчука - з посади голови Доманівської РДА Миколаївської області (розпорядження №420/2020-рп).
Усіх посадовців звільнено згідно з поданими ними заявами.
Водночас розпорядженням №421/2020-рп Зеленський звільнив Івана Яременка з посади голови Липоводолинської райдержадміністрації Сумської області “у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України”, а наступним розпорядженням №422/2020-рп знову призначив його на цю посаду.